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    Финляндия U21 — Нидерланды U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Финляндии Сборная Нидерландов
    Молодежные сборные Финляндии и Нидерландов сойдутся в поединке чемпионата Европы U21, который состоится 12 июня в 22:00 мск.

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    Голландцы показали хорошие результаты в товарищеских матчах перед стартом турнира и готовы к тому, чтобы удачно начать групповой этап.

    «Оранжевые» — явные фавориты матча и финнам придется очень непросто, чтобы доказать, что они тоже претендуют на очки. Чья возьмет?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 8.70 на победу Финляндии, 1.26 на победу Нидерландов.

    • Эксперты LiveSport прогнозируют голландцам успех, они считают, что у Финляндии мало шансов.

    • Искусственный интеллект решил удивить и поставил на крупную победу Финляндии со счетом 6:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Финляндия U21 — Нидерланды U21 смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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