Голландцы показали хорошие результаты в товарищеских матчах перед стартом турнира и готовы к тому, чтобы удачно начать групповой этап.
«Оранжевые» — явные фавориты матча и финнам придется очень непросто, чтобы доказать, что они тоже претендуют на очки. Чья возьмет?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 8.70 на победу Финляндии, 1.26 на победу Нидерландов.
- Эксперты LiveSport прогнозируют голландцам успех, они считают, что у Финляндии мало шансов.
- Искусственный интеллект решил удивить и поставил на крупную победу Финляндии со счетом 6:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Финляндия U21 — Нидерланды U21 смотрите на LiveCup.Run.
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