Винисиус Жуниор поделился эмоциями после выхода Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий сборнойстал героем матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, забив единственный гол в поединке против(1:0).

«Важно было выиграть дома и выйти на чемпионат мира — это была наша главная цель, и мы ее достигли. Теперь у Карло Анчелотти будет больше времени, улучшить нашу игру. Сегодня мы не показали хорошую игру, но в отборочных матчах главное — побеждать», — приводит слова Винисуса издание Globo Esporte.

Минимальная победа над сборной Парагвая победа. Бразилии обеспечить себе участие в мировом первенстве.

Однако из-за перебора желтых карточек Винисиус не сможет принять участие в следующем матче против Чили.