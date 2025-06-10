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    Сербия обыграла Андорру, а Латвия сыграла вничью в отборе на ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Сербии Сборная Андорры Сборная Латвии Сборная Албании
    Завершились два матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Фрагмент матча Сербия — Андорра
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    Фрагмент матча Сербия — Андорра

    В одной из встреч Сербия разгромила Андорру со счетом 3:0.

    В составе хозяев хет-трик оформил Александр Митрович, отличившись на 12-й, 24-й и 53-й минутах встречи.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K
    Сербия — Андорра 3:0
    Голы: 1:0 Александр Митрович (12'), 2:0 Александр Митрович (24'), 3:0 Александр Митрович (пенальти) (53') Сербия: Джордже Петрович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Алекса Терзич (Стефан Митрович, 60'), Неманья Стоич (Ян-Карло Симич, 76'), Неманья Гудель (Andrija Maksimovic, 61'), Андрия Живкович, Саша Лукич, Александар Катай (Урош Рачич, 61'), Душан Влахович, Александр Митрович (Никола Штулич, 83') Андорра: Икер, Жоан Сервос (Адриан Гомеш, 79'), Марк Валес (Eric Izquierdo, 66'), Мойсес Сан-Никола, Кристиан Гарсия, Макс Льовера, Иан Оливера, Aron Rodrigo Tapia (Алешандре Мартинез, 66'), Guillaume Silvain Lopez (Ricard Fernandez, 67'), Eric Vales, Biel Borra Font Предупреждения: Икер Альварес (44'), Урош Рачич (75')

    После этого матча Сербия занимает 3-е место в группе К с 4 очками в активе. Андорра — на последней 5-й позиции без набранных баллов.

    В параллельном матче Латвия сыграла вничью с Албанией (1:1).

    На 29-й минуте латвийский защитник Антон Черномордый забил гол в свои ворота.

    Латвия сумела сравнять счет на 45+4-й минуте, отличился все тот же Антон Черномордый, игрок обороны забил гол уже в чужие ворота.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K
    Латвия — Албания 1:1
    Голы: 0:1 Антон Черномордый (автогол) (29'), 1:1 Антон Черномордый (45 + 4') Латвия: Райвис Юрковскис, Антон Черномордый, Даниэль Балодис, Алвис Яунземс, Андрей Цыганик, Дмитрий Зеленков, Янис Икаунекс (Эдуард Дашкевич, 75'), Ренарс Варслава, Владислав Гутковский (Марко Регжа, 75'), Krisjanis Zviedris, Aleksejs Saveļjevs Албания: Томас Стракоша, Мараш Кумбула, Ардиан Исмайли, Иван Балью, Казим Лячи (Недим Байрами, 69'), Кристьян Аслани, Марио Митай, Арбер Ходжа (Эрнест Мучи, 60'), Рею Манай, Армандо Броя (Мюрто Узуни, 82'), Juljan Shehu Предупреждения: Андрей Цыганик (50'), Антон Черномордый (84')

    Латвия располагается на 4-й позиции в группе К с 4 баллами в копилке. Албания — на 2-й позиции (5).

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