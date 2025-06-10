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    Левандовский: Мне всегда важна сборная Польши

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Польши
    Форвард сборной Польши Роберт Левандовский высказался о своем будущем в национальной команде. Ранее нападающий объявил, что приостанавливает игру за сборную.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Вчера я разговаривал с несколькими игроками сборной. Они звонили сразу после новости. Были в шоке. Спрашивали, не передумаю ли я. Говорили, что, возможно, после того, как всё уляжется, я взгляну на это по-другому. Им было неприятно. Было приятно, что они сделали такой шаг.

    Я хочу сесть и спокойно всё обдумать. Нужно передохнуть. Тогда можно будет больше сказать о своих мыслях и о том, что дальше. Сейчас — только боль и злость. Мне всегда очень была важна национальная команда. И в этом плане ничего не изменилось», — приводит слова Левандовского Przeglad Sportowy.

    Ранее Левандовский в одном из интервью говорил, что он утратил доверие к главному тренеру.

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