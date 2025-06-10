Левандовский: Мне всегда важна сборная Польши

Форвард сборной Польшивысказался о своем будущем в национальной команде. Ранее нападающий объявил, что приостанавливает игру за сборную.

«Вчера я разговаривал с несколькими игроками сборной. Они звонили сразу после новости. Были в шоке. Спрашивали, не передумаю ли я. Говорили, что, возможно, после того, как всё уляжется, я взгляну на это по-другому. Им было неприятно. Было приятно, что они сделали такой шаг.

Я хочу сесть и спокойно всё обдумать. Нужно передохнуть. Тогда можно будет больше сказать о своих мыслях и о том, что дальше. Сейчас — только боль и злость. Мне всегда очень была важна национальная команда. И в этом плане ничего не изменилось», — приводит слова Левандовского Przeglad Sportowy.

Ранее Левандовский в одном из интервью говорил, что он утратил доверие к главному тренеру.