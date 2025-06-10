Агент Азмуна: Вариант с возвращением в Россию не рассматривается

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
«Сердар любит Россию, но на данный момент никто из РПЛ с предложением к нам не обращался. На сегодняшний день мы не рассматриваем возвращение в Россию, Азмун играет за свой клуб и хочет поехать со своей сборной на ближайший ЧМ. Есть желание еще поиграть в Европе», — сказал Хагитали Sport24.
Азмун известен в России по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Впоследствии он поиграл за «Байер» и «Рому».
В ОАЭ 30-летний форвард выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Азмун провел за клуб 39 матчей, забил 26 мячей и сделал 10 голевых передач.