Агент Азмуна: Вариант с возвращением в Россию не рассматривается

, представитель нападающего «Шабаб Аль-Ахли», отметил, что форвард не намерен возвращаться в Россию.

«Сердар любит Россию, но на данный момент никто из РПЛ с предложением к нам не обращался. На сегодняшний день мы не рассматриваем возвращение в Россию, Азмун играет за свой клуб и хочет поехать со своей сборной на ближайший ЧМ. Есть желание еще поиграть в Европе», — сказал Хагитали Sport24.

Азмун известен в России по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Впоследствии он поиграл за «Байер» и «Рому».

В ОАЭ 30-летний форвард выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Азмун провел за клуб 39 матчей, забил 26 мячей и сделал 10 голевых передач.