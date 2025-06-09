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    Коло-Муани отметил, где он хочет продолжить карьеру

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    Форвард сборной Франции Рандаль Коло-Муани прокомментировал своё будущее после победы над Германией (2:0) в матче за третье место Лиги наций.

    Рандаль Коло-Муани
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    Рандаль Коло-Муани

    Нападающий принадлежит «ПСЖ», но вторую половину сезона провёл в аренде в «Ювентусе», где забил 8 голов в 19 матчах. Туринцы всерьёз рассматривают возможность сохранить француза в составе и на следующий сезон.

    В интервью в смешанной зоне Коло-Муани подтвердил, что примет участие в Клубном чемпионате мира в составе «Ювентуса» и выразил желание остаться в команде: «Я надеюсь продолжить в "Ювентусе". Я очень счастлив в клубе. Они хорошо меня приняли, и я наслаждаюсь. Я счастлив снова играть за клуб и за страну».

    Как сообщает L'Équipe, «Ювентус» намерен вновь арендовать экс-игрока «Айнтрахта», а «ПСЖ» настаивает на включении реалистичной опции выкупа в возможное новое соглашение.

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