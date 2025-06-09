Казахстан — Северная Македония. Онлайн, прямая трансляция

9 июня в Астане местная сборная примет Северную Македонию в матче четвёртого тура квалификации ЧМ-2026. Команды идут бок о бок в таблице, и предстоящая игра способна многое прояснить в борьбе за стыковые позиции.

До матча

16:15 Обслужит матч бригада словацких арбитров. Главный арбитр — Филип Глова, ассистенты — Даниэл Полачек, Петер Беднар. Четвертый арбитр — Петер Кралович, арбитр ВАР — Мартин Догал, АВАР — Борис Маргефка.

16:05 До старта матча — чуть меньше часа, начинаем онлайн со стартовых составов команд:

Казахстан: Сейсен, Астанов, Быстров, Малый, Алип, Вороговский, Чесноков, Куат, Тагыберген, Кенжебек, Самородов.

Северная Македония: Димитриевски, Деспотовски, Зайков, Муслиу, Элмас, Алиоски, Трайковски, Барди, Чурлинов, Костадинов, Миовски.

Казахстан

Для сборной Казахстана этот матч — шанс перевернуть неудачную страницу последних месяцев. После провального выступления в стыках к Евро-2024 и тяжёлого поражения от Беларуси в товарищеском матче (1:4), команда Али Алиева возвращается в Астану, где искусственный газон и родные трибуны не раз становились союзниками

Однако кадровая ситуация осложняет задачу. Без Зайнутдинова, Аймбетова и Жаксылыкова атака казахстанцев будет строиться вокруг 16-летнего Дастана Сатпаева. Юный форвард «Кайрата» уже отметился 8 голами в национальном чемпионате и готов провести свой третий матч за сборную. В воротах, вероятно, выйдет Александр Заруцкий, сменивший Стаса Покатилова, покинувшего лагерь команды.

Несмотря на неудачную серию — 12 поражений в 15 последних матчах — Казахстан может цепляться за фактор поля: шесть побед в восьми прошлых встречах в Астане доказывают, что «жёлто-синие» способны добиваться результата на родной арене.

Северная Македония

Македонцы приезжают в Астану с девятиматчевой беспроигрышной серией и с уверенностью после ничьих с Уэльсом и Бельгией. Против последней, напомним, подопечные Благои Милевского отыгрались на 86-й минуте и сохранили важную ничью.

Команда вынуждена обойтись без Серафимова и Алими, но креатив сохраняется благодаря участию Барди, Эльмаса и Трайковского. Даже в гостях македонцы стабильно забивают: 11 голов в пяти последних выездных играх, включая два — на стадионе в Риме в матче с Италией.

Северная Македония не проигрывает и регулярно берёт очки у соперников, претендующих на прямой выход на чемпионат мира. Это делает их серьёзной угрозой в борьбе за вторую строчку группы.

Очные встречи

Вся история противостояния Казахстана и Северной Македонии сводится к одной товарищеской игре 2021 года — тогда балканцы одержали разгромную победу со счётом 4:0. Теперь, впервые в официальном матче и впервые на казахстанской земле, у «ястребов» есть шанс ответить.

Учитывая плотность в таблице — пять очков у Македонии, три у Казахстана при игре в запасе — победа в Астане может перевернуть расклад сил. Команда Алиева будет отчаянно искать очки, а македонцы — укреплять свои позиции и продолжать поступательное движение к плей-офф.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15