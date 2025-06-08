«Эвертон» может арендовать Джека Грилиша у «Манчестер Сити»

осведомлен о готовностирасстаться с полузащитникоми планирует сделать предложение футболисту.

Как сообщает издание Daily Mail, речь пойдет об аренде Грилиша из-за его высокой зарплаты — игрок получает около 300 тысяч фунтов в неделю. Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес давно является поклонником игры полузащитника и заинтересован в его подписании.

В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провёл за «Манчестер Сити» 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» не включил Грилиша в заявку на клубный чемпионат мира, что усиливает предположения о скором уходе игрока.