ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДьекерешТрансферные приоритеты «Арсенала»: Дьекереш должен стать новой «девяткой», а Троссарду пора на выход
    Все новости спорта

    «Эвертон» может арендовать Джека Грилиша у «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Эвертон Трансферы
    «Эвертон» осведомлен о готовности «Манчестер Сити» расстаться с полузащитником Джеком Грилишем и планирует сделать предложение футболисту.

    Джек Грилиш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джек Грилиш

    Как сообщает издание Daily Mail, речь пойдет об аренде Грилиша из-за его высокой зарплаты — игрок получает около 300 тысяч фунтов в неделю. Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес давно является поклонником игры полузащитника и заинтересован в его подписании.

    В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провёл за «Манчестер Сити» 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

    Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» не включил Грилиша в заявку на клубный чемпионат мира, что усиливает предположения о скором уходе игрока.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Роналду снова поднимет над головой трофей Лиги наций?!
  • Португалия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Обойдет ли Казахстан Северную Македонию?
  • Казахстан — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Армянам сразу несдобровать?
  • Черногория — Армения. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Черногория — Армения
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Косово — Коморские острова
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Уганда — Гамбия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Беллуччи
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Боржеш — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры