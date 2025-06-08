16:00Германия — ФранцияОнлайн
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    Килиан Мбаппе (сборная Франции)Германия — Франция. Онлайн, прямая трансляция
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    Германия — Франция: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Сборные Германии и Франции разыграют утешительные бронзовые награды Лиги наций в очном матче 8 июня, в 16:00 мск.

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    Германия и Франция проиграли в полуфиналах Португалии и Испании соответственно. Германия не продемонстрировала такой катастрофы в обороне, как это было у французов, которые проигрывали 1:4, хотя каким-то образом счет даже по итогу стал 4:5.

    Обе команды в плей-офф показали результативный футбол. Как пропускали, так и забивали. Есть надежда, что предстоящем поединке зрители также скучать не будут. Это будет первый официальный матч между соперниками с 2021 года.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • 2.44 и 2.70 — такие коэффициенты дают букмекеры на победу одной и другой команды. 1.86 и 1.98 — котировки на победу Германии и Франции в матче за 3-е место.

    • Эксперты LiveSport считают, что именно Франция будет ближе к успеху и прогнозируют высокий тотал с ее стороны.

    • ИИ поставил на победу Германии со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Германия — Франция смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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