Сборныеразыграют утешительные бронзовые награды Лиги наций в очном матче 8 июня, в 16:00 мск.

Германия и Франция проиграли в полуфиналах Португалии и Испании соответственно. Германия не продемонстрировала такой катастрофы в обороне, как это было у французов, которые проигрывали 1:4, хотя каким-то образом счет даже по итогу стал 4:5.

Обе команды в плей-офф показали результативный футбол. Как пропускали, так и забивали. Есть надежда, что предстоящем поединке зрители также скучать не будут. Это будет первый официальный матч между соперниками с 2021 года.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.44 и 2.70 — такие коэффициенты дают букмекеры на победу одной и другой команды. 1.86 и 1.98 — котировки на победу Германии и Франции в матче за 3-е место.

Эксперты LiveSport считают, что именно Франция будет ближе к успеху и прогнозируют высокий тотал с ее стороны.

ИИ поставил на победу Германии со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Германия — Франция смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.