Германия и Франция проиграли в полуфиналах Португалии и Испании соответственно. Германия не продемонстрировала такой катастрофы в обороне, как это было у французов, которые проигрывали 1:4, хотя каким-то образом счет даже по итогу стал 4:5.
Обе команды в плей-офф показали результативный футбол. Как пропускали, так и забивали. Есть надежда, что предстоящем поединке зрители также скучать не будут. Это будет первый официальный матч между соперниками с 2021 года.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.44 и 2.70 — такие коэффициенты дают букмекеры на победу одной и другой команды. 1.86 и 1.98 — котировки на победу Германии и Франции в матче за 3-е место.
- Эксперты LiveSport считают, что именно Франция будет ближе к успеху и прогнозируют высокий тотал с ее стороны.
- ИИ поставил на победу Германии со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Германия — Франция смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.