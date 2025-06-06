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    • Аргентина в квалификации ЧМ-2026 минимально обыграла Чили
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    Аргентина в квалификации ЧМ-2026 минимально обыграла Чили

    Чили — Аргентина: счет матча 0:1

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Чили Сборная Аргентины
    В ночь на 6 июня мск прошёл матч отборочного этапа чемпионата мира-2026 между сборными Чили и Аргентины.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    Команда Лионеля Скалони одержала минимальную победу со счётом 1:0. Единственный мяч на 16-й минуте встречи забил Хулиан Альварес.

    Лионель Месси появился на поле во втором тайме, выйдя на замену.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Чили — Аргентина 0:1
    Гол: 0:1 Хулиан Альварес (16') Чили: Брайан Кортес, Гильермо Марипан, Габриэль Суасо, Артуро Видаль (Javier Altamirano, 46'), Родриго Эчеверрия, Дарио Осорио (Александер Аравена, 58'), Франсиско Сьерральта, Алексис Санчес (Виктор Давила, 87'), Felipe Loyola (Марселино Нуньес, 87'), Vicente Pizarro (Fabian Hormazabal, 46'), Lucas Cepeda Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Леонардо Балерди (Факундо Медина, 79'), Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Тьяго Альмада (Франко Мастантуоно, 84'), Нико Пас (Лионель Месси, 57'), Эксекиэль Паласиос, Родриго Де Пауль, Хулиан Альварес (Анхель Корреа, 80'), Джулиано Симеоне (Хуан Фойт, 84') Предупреждения: Артуро Видаль (38'), Lucas Cepeda (55'), Николас Тальяфико (59'), Брайан Кортес (79'), Гильермо Марипан (86'), Кристиан Ромеро (90 + 2')

    Сборная Аргентины с 34 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, а Чили с 10 баллами идет на последней строчке.

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