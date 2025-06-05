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    Киммих: Германия заслуженно проиграла

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    Капитан сборной Германии Йозуа Киммих высказался о поражении от Португалии (1:2) в полуфинале Лиги наций.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    «Совершенно заслуженное поражение. Мы недостаточно хорошо отыграли первый тайм. После того как счет стал 1:0, ничего не вышло и во втором. Нам необходимо извлечь из этого урок.

    Если не выдаем 100 процентов, не сможем победить сильнейшую европейскую команду. Сегодня была одна из наших худших игр, если судить исключительно по собственному выступлению», — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха.

    Германия сыграет в матче за 3-е место Лиги наций с проигравшей командой матча Франция — Испания.

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