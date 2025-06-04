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    Германия — Португалия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    4 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене сборные Германии и Португалии будут выяснять, кто пройдет в финал Лиги нацией УЕФА. Матч стартует в 22:00 мск.

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    Немецкая машина в нынешнем розыгрыше турнира не потерпела ни одного поражения. В последнее время немцы приятно удивляют. Их беспроигрышная серия составляет 8 матчей. При этом дома они играют еще лучше и португальцам будет крайне нелегко пройти такого соперника.

    Португалия в прошлом раунде имела проблемы с Данией, которая была не самым сильным соперников из всего списка. Теперь на пути Германия, которая явно настроена успешно завершить для себя эту кампанию. Это будет настоящее испытание для гостей.

    Португалия давно не побеждала немцев в очных встречах. Последний раз команды играли в 2021 году на Евро и тогда Германия была сильнее.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 1.90 на Германию, 3.95 на Португалию. Ставки на проход команд в финал принимаются с коэффициентами 1.47 и 2.80.

    • Эксперты LiveSport: они предложили на выбор два прогноза — сбалансированный прогноз за 1.84 и дерзкую ставку за 5.00.

    • Прогноз ИИ: Португалия выиграет матч со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Германия — Португалия смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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