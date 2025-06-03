Кузьмичев: Сулейманов покинет «Локомотив»

Агент, представляющий интересы форварда московского «Локомотива», рассказал о будущем своего подопечного.

«Довольно высокая вероятность, что Сулейманов уйдет из "Локомотива". Я думаю, что в ближайшее время мы сможем более подробно осветить эту ситуацию. Не буду называть команду, но это клуб Премьер‑лиги», — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

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25-летний Тимур Сулейманов является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне сыграл 40 матчей за московский клуб, забил в них 7 голов. Контракт нападающего с «Локомотивом» до 2027 года, рыночная цена находится в районе 1,5 млн евро.