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    «Палмейрас» намерен подписать футболиста «Спартака» Барко

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    Хавбек московского «Спартака» Эсекьель Барко попал в сферу интересов бразильского «Палмейраса», сообщает BolaVIP. Клуб из Сан-Паулу рассматривает возможность трансфера одного из ключевых игроков красно-белых, однако наткнулся на высокие финансовые требования.

    Эсекьель Барко
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    Эсекьель Барко

    По данным источника, «Спартак» оценивает 25-летнего аргентинца в 20 млн евро — сумма, которую «Палмейрас» не готов выплачивать после значительных расходов в последнее трансферное окно. Тем не менее переговоры продолжаются, и окончательное решение может быть принято в течение ближайших недель.

    Ранее интерес к Барко также проявлял другой бразильский гранд — «Фламенго».

    В минувшем сезоне Барко провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забив 14 голов и отдав девять результативных передач.

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