«Палмейрас» намерен подписать футболиста «Спартака» Барко

Эсекьель Барко Фото: globallookpress.com
По данным источника, «Спартак» оценивает 25-летнего аргентинца в 20 млн евро — сумма, которую «Палмейрас» не готов выплачивать после значительных расходов в последнее трансферное окно. Тем не менее переговоры продолжаются, и окончательное решение может быть принято в течение ближайших недель.
Ранее интерес к Барко также проявлял другой бразильский гранд — «Фламенго».
В минувшем сезоне Барко провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забив 14 голов и отдав девять результативных передач.