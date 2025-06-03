«Палмейрас» намерен подписать футболиста «Спартака» Барко

Хавбек московского «Спартака»попал в сферу интересов бразильского «Палмейраса», сообщает BolaVIP. Клуб из Сан-Паулу рассматривает возможность трансфера одного из ключевых игроков красно-белых, однако наткнулся на высокие финансовые требования.

По данным источника, «Спартак» оценивает 25-летнего аргентинца в 20 млн евро — сумма, которую «Палмейрас» не готов выплачивать после значительных расходов в последнее трансферное окно. Тем не менее переговоры продолжаются, и окончательное решение может быть принято в течение ближайших недель.

Ранее интерес к Барко также проявлял другой бразильский гранд — «Фламенго».

В минувшем сезоне Барко провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забив 14 голов и отдав девять результативных передач.