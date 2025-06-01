Источник: Магомед Адиев близок к назначению главным тренером «Крыльев Советов»

Как с ообщает «Чемпионата», самарский клубпрактически согласовал назначение 47-летнегона пост главного тренера.

Окончательное решение должно быть принято в ближайшее время. В тренерский штаб Адиева войдет Сергей Булатов, который ранее был помощником бывшего главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина.

Адиев с середины апреля 2025 года исполнял обязанности главного тренера подмосковных «Химок».

Несмотря на то, что по итогам сезона-2024/25 команда сохранила прописку в РПЛ по спортивному принципу, из-за финансовых проблем клуб столкнулся с угрозой прекращения существования.