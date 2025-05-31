«Балтика» рассталась со своим капитаном

Официальный сайт калининградской сообщил об уходе из клуба полузащитника

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Осипов Фото: fc-baltika.ru

«По истечении срока действия трудового договора "Балтику" покидает Александр Осипов. Мы благодарим капитана за профессионализм, самоотдачу и большой вклад в успехи клуба. Желаем Саше удачи в дальнейшей карьере и говорим: до новых встреч на поле!» — говорится в заявлении «Балтики».

За «Балтику» 26-летний футболист выступал с 2022 года, последние два сезона был капитаном команды. Всего на его счету за калининградцев 100 матчей, 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.

Календарь и таблица ФНЛ

По итогам этого сезона «Балтика» выиграла Первую лигу и завоевала право вернуться в РПЛ.