1-й таймПари НН — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хуан Боселли«Пари НН» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:32
    • Джан Пьеро Гасперини покинул пост главного тренера «Аталанты»
  • 13:40
    • Мирра Андреева уверенно вышла в 1/8 финала РГ-2025
    Все новости спорта

    «Балтика» рассталась со своим капитаном

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России Первая лига Балтика
    Официальный сайт калининградской «Балтики» сообщил об уходе из клуба полузащитника Александра Осипова.

    Александр Осипов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Осипов

    «По истечении срока действия трудового договора "Балтику" покидает Александр Осипов. Мы благодарим капитана за профессионализм, самоотдачу и большой вклад в успехи клуба. Желаем Саше удачи в дальнейшей карьере и говорим: до новых встреч на поле!» — говорится в заявлении «Балтики».

    За «Балтику» 26-летний футболист выступал с 2022 года, последние два сезона был капитаном команды. Всего на его счету за калининградцев 100 матчей, 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.

    Календарь и таблица ФНЛ

    По итогам этого сезона «Балтика» выиграла Первую лигу и завоевала право вернуться в РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» на опыте заберет «ушастого»
  • «ПСЖ» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Сможет ли «Ахмат» взять реванш у «Урала»?
  • «Ахмат» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» уверенно расправится с парижанами
  • ПСЖ — «Интер». Прогноз и ставки
  • 7.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.34
  • Экспресс дня 31 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  7.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Пирамидс — Мамелоди Сандаунс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Картахена — Мирандес
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Депортиво — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры