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    Луис Энрике: «ПСЖ» повезло сыграть в финале Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями перед финалом Лиги чемпионов против «Интера».

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я считаю, что нам повезло, что мы можем сыграть в самом важном матче, в котором может принять участие любой клуб, — финале Лиги чемпионов. Мы играем против ещё одного сильного соперника, и нам нужно насладиться этим моментом. "Интер" немного отличается от многих других команд, поскольку у них есть два отличных нападающих, таких как Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес. Наша цель, как всегда, — наилучшим образом подготовиться к игре, чтобы стать лучшей командой. Для этого нам нужно владеть мячом, другого способа добиться этого нет.

    Мы знаем, что "Интер" тоже хорошо прессингует, поэтому мы подготовили все варианты, чтобы попытаться остановить их игру. У нас свой стиль, у них свой, и я думаю, что ключевым моментом будет адаптация к тому, что предлагает игра, и наличие планов на случай непредвиденных обстоятельств. Я помню, что на своей презентации я сказал, что самым важным трофеем, которого не хватает "ПСЖ", была Лига чемпионов. Это означает, что на команду оказывается дополнительное давление, потому что от неё ожидают многого. У нас есть вера, самоуверенность, и если мы добились успеха, играя определённым образом, мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Энрике Football Italia.

    Команды сыграют между собой в решающем матче 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начнется в 22:00 по Москве.

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