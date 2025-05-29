окончательно решат вопрос о том, кто из них будет играть в Лиге 1 в следующем сезоне. Матч стартует в 21:30 мск.

В прошлый раз команды не выявили победителя. Игра завершилась вничью 1:1. Таким образом, соперники сохранили огромную интригу на ответную встречу.

Если говорить о готовности, то «Мец», наверное, будет в более легком состоянии. «Реймс» после первой игры провел финал Кубка Франции с ПСЖ, в котором проиграл 0:3. Это было четвертое поражение хозяев в последних пяти поединках.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 2.47 на победу «Реймса», 3.10 на победу «Меца». Шансы команд на участие в Лиге 1 оцениваются цифрами 1.75 и 2.00.

Прогноз экспертов LiveSport: команды не обделят публику голевыми событиями.

Прогноз ИИ: «Реймс» одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реймс» — «Мец» смотрите на LiveCup.Run.

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