В прошлый раз команды не выявили победителя. Игра завершилась вничью 1:1. Таким образом, соперники сохранили огромную интригу на ответную встречу.
Если говорить о готовности, то «Мец», наверное, будет в более легком состоянии. «Реймс» после первой игры провел финал Кубка Франции с ПСЖ, в котором проиграл 0:3. Это было четвертое поражение хозяев в последних пяти поединках.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 2.47 на победу «Реймса», 3.10 на победу «Меца». Шансы команд на участие в Лиге 1 оцениваются цифрами 1.75 и 2.00.
- Прогноз экспертов LiveSport: команды не обделят публику голевыми событиями.
- Прогноз ИИ: «Реймс» одержит победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реймс» — «Мец» смотрите на LiveCup.Run.
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