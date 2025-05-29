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    Радимов: «Ростов» — фаворит в матче с ЦСКА

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «В моем понимании, фаворит матча — "Ростов". Я попробую объяснить, почему. ЦСКА очень сложно играть против высокоинтенсивных команд. Они имели проблемы с "Крыльями Советов", "Динамо" к ним хорошо подготовилось. В этом матче у ЦСКА будут большие проблемы в плане интенсивности и прессинга.

    Думаю, "Ростов" начнет делать это с первых минут, и ЦСКА может с этим не справиться. "Ростов" — фаворит для меня», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

    Матч «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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