Радимов: «Ростов» — фаворит в матче с ЦСКА

Бывший футболист «Зенита»высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России

«В моем понимании, фаворит матча — "Ростов". Я попробую объяснить, почему. ЦСКА очень сложно играть против высокоинтенсивных команд. Они имели проблемы с "Крыльями Советов", "Динамо" к ним хорошо подготовилось. В этом матче у ЦСКА будут большие проблемы в плане интенсивности и прессинга.

Думаю, "Ростов" начнет делать это с первых минут, и ЦСКА может с этим не справиться. "Ростов" — фаворит для меня», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».