«Ливерпуль» назвал имена нападающих для приобретения в летнее трансферное окно

После подписанияизсоставил список потенциальных новичков на позиции нападающего.

Как сообщает Daily Mail, среди главных целей клуба — нападающие Уго Экитике из «Айнтрахта», Беньямин Шешко из «РБ Лейпциг» и Хулиан Альварес из «Атлетико» Мадрид.

В нападении «Ливерпуль» ищет усиление на фоне возможного ухода Дарвина Нуньеса и неопределённости с будущим других форвардов. Альтернативным вариантом усиления атаки считается Флориан Вирц, который может выступать в роли «ложной девятки».

В сезоне 2024/25 «Ливерпуль» выиграл Премьер-лигу, но вторая часть сезона выявила нехватку глубины состава, особенно на позициях защиты и нападения.