Хаби Алонсо надеется, что Субименди перейдет в «Реал»

Мадридский «Реал» включился в гонку за полузащитника «Реал Сосьедад», сообщает COPE.

Кандидатура 26-летнего хавбека получила одобрение нового наставника «сливочных» Хаби Алонсо, который рассматривает его в качестве преемника Луки Модрича.

«Арсенал» уже согласовал трансфер игрока, однако «Реал» намерен перехватить сделку и убедить Субименди выбрать мадридский клуб.

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В нынешнем сезоне Субименди сыграл 48 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Субименди составляет 60 млн евро.