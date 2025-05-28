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    Хаби Алонсо надеется, что Субименди перейдет в «Реал»

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    Мадридский «Реал» включился в гонку за полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, сообщает COPE.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    Кандидатура 26-летнего хавбека получила одобрение нового наставника «сливочных» Хаби Алонсо, который рассматривает его в качестве преемника Луки Модрича.

    «Арсенал» уже согласовал трансфер игрока, однако «Реал» намерен перехватить сделку и убедить Субименди выбрать мадридский клуб.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В нынешнем сезоне Субименди сыграл 48 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.

    По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Субименди составляет 60 млн евро.

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