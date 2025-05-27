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    «Лестер» расстался с 11 футболистами

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    «Лестер Сити» объявил об уходе 11-и футболистов.

    Джейми Варди
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    Джейми Варди

    Стало известно, что Джейми Варди, Даниэль Лённе Иверсен и Дэнни Уорд покинули «лис». У футболистов завершился срок действия контрактов, которые не будут продлены.

    Помимо этого, «Лестер» покинули игроки молодежной команды — Оливер Юинг, Харви-Годсмарк-Форд, Бен Грист, Дениш Хилл, Лиэм Макэлинни, Арджан Райкхи, Джозеф Уормлейтон и Брэд Янг.

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    • По итогам сезона АПЛ 2024/2025 «Лестер» занял 18-е место в таблице с 25-ю очками в активе и вылетел из высшего дивизиона. В следующем сезоне «лисы» будут выступать в Чемпионшипе.

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