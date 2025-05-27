Эриксен: Для «Манчестер Юнайтед» сезон получился непростым — было много неудачных матчей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»надеется, что в следующем сезоне клуб сможет улучшить игру.

«Этот сезон получился непростым — было много неудачных матчей. Мы упустили шанс в финале Лиги Европы, но это часть футбола. Честно говоря, можно сказать, нам ещё повезло, что мы не вылетели. Следующий сезон должен быть совершенно другим, и я в этом уверен. Буду наблюдать за командой со стороны. Уверен, этот "МЮ" преобразится», — сказал Эриксен TNT Sports.

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал всего 42 очка и занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ. В финале Лиги Европы клуб проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

Ранее Эриксен отметил, что покинет клуб по завершении контракта, срок которого истекает 30 июня 2025 года.