Газизов: «Динамо» Мх показало хороший результат для первого года

Генеральный директор махачкалинскоговысказался о прошедшем сезоне для команды.

«Хороший результат для первого года. Когда команда начинала свое выступление, мы играли в не самый смотрибельный футбол, а заканчивали уже более динамично. Думаю, в конце наша игра уже нравилась зрителям. Хотел бы сказать спасибо нашим болельщикам, они нас стимулируют, и всегда большая поддержка не только дома, но и в гостях. Ну и, конечно, без главы региона — Сергея Алимовича Меликова — это было бы невозможно», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Динамо» Мх заняло итоговое 11-е место в турнирной таблице РПЛ.