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    Газизов: «Динамо» Мх показало хороший результат для первого года

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    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о прошедшем сезоне для команды.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Хороший результат для первого года. Когда команда начинала свое выступление, мы играли в не самый смотрибельный футбол, а заканчивали уже более динамично. Думаю, в конце наша игра уже нравилась зрителям. Хотел бы сказать спасибо нашим болельщикам, они нас стимулируют, и всегда большая поддержка не только дома, но и в гостях. Ну и, конечно, без главы региона — Сергея Алимовича Меликова — это было бы невозможно», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Динамо» Мх заняло итоговое 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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