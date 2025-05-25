ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом
  • 20:05
    • «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и финишировал на втором месте в АПЛ
  • 20:00
    • «Ливерпуль» стал чемпионом Англии сезона 2024/2025
  • 18:54
    • Швеция разгромила Данию в матче за третье место на ЧМ-2025
    Все новости спорта

    «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и финишировал на втором месте в АПЛ

    «Саутгемптон» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Саутгемптон Арсенал
    «Арсенал» одолел «Саутгемптон» (2:1) в матче последнего 38-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе «канониров» отличились Киран Тирни на 43-й минуте и Мартин Эдегор на 89-й минуте.

    У «Саутгемптона» гол забил Росс Стюарт на 56-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Арсенал Лондон 1:2
    Голы: 0:1 Киран Тирни (43'), 1:1 Росс Стюарт (56'), 1:2 Мартин Эдегор (89') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Росс Стюарт (Пол Онуачу, 70'), Юкинари Сугавара, Нейтан Вуд, Чарли Тейлор, Флинн Даунс, Матеуш Фернандеш, Лесли Угочукву (Joachim Kayi Sanda, 86'), Камал Дин Сулемана (Уилл Смоллбон, 79'), Welington, Jay Robinson (Кэмерон Арчер, 79') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Киран Тирни (Леандро Троссард, 63'), Якуб Кивёр, Бен Уайт, Рахим Стерлинг (Букайо Сака, 63'), Итан Нванери (Мартин Эдегор, 75'), Александр Зинченко (Майлс Льюис-Скелли, 70'), Деклан Райс, Микель Мерино, Томас Парти, Габриэл Мартинелли (Кай Хаверц, 71')

    По итогам сезона «Арсенал» занял 2-е место в таблице с 74 очками в активе. «Саутгемптон» — на последней 20-й позиции (12 баллов).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцария вновь разберется с США
  • Швейцария — США. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Атлетико» закончит сезон победой
  • «Жирона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Ливерпуль» завершит сезон уверенной победой
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Венеция — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шаповалов — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Легечка — Томпсон
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Эльверсберг — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.65
  • Экспресс дня 26 мая
  • Завтра в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры