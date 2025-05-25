«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и финишировал на втором месте в АПЛ

одолел(2:1) в матче последнего 38-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «канониров» отличились Киран Тирни на 43-й минуте и Мартин Эдегор на 89-й минуте.

У «Саутгемптона» гол забил Росс Стюарт на 56-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Арсенал Лондон 1:2 Голы: 0:1 Киран Тирни (43'), 1:1 Росс Стюарт (56'), 1:2 Мартин Эдегор (89') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Росс Стюарт (Пол Онуачу, 70'), Юкинари Сугавара, Нейтан Вуд, Чарли Тейлор, Флинн Даунс, Матеуш Фернандеш, Лесли Угочукву (Joachim Kayi Sanda, 86'), Камал Дин Сулемана (Уилл Смоллбон, 79'), Welington, Jay Robinson (Кэмерон Арчер, 79') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Киран Тирни (Леандро Троссард, 63'), Якуб Кивёр, Бен Уайт, Рахим Стерлинг (Букайо Сака, 63'), Итан Нванери (Мартин Эдегор, 75'), Александр Зинченко (Майлс Льюис-Скелли, 70'), Деклан Райс, Микель Мерино, Томас Парти, Габриэл Мартинелли (Кай Хаверц, 71')

По итогам сезона «Арсенал» занял 2-е место в таблице с 74 очками в активе. «Саутгемптон» — на последней 20-й позиции (12 баллов).