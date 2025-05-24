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    «Спартак» — «Химки». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки»

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    Спартак — Химки
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    Спартак — Химки
    Перед финальным туром «Спартак» сохраняет математические шансы на третье место: чтобы замахнуться на бронзу, нужно обыгрывать «Химки» и надеяться на осечки ЦСКА и «Динамо». У «Химок» цели иного рода — команда Магомеда Адиева пока удерживается вне зоны стыков, но отрыв от «Пари НН» всего два очка, а соперник нижегородцев — ЦСКА. Формально «Химки» в безопасности, но расслабляться нельзя.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Химки 0:0
    Гол: 1:0 (4') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Леви Гарсия, Манфред Угальде Химки: Игорь Обухов, Дани Фернандес, Георгий Джикия, Александр Филин, Петар Голубович, Данил Степанов, Алекс Корредера, Роберт Мехия, Илья Берковский, Лукас Вера, Антон Заболотный

    Ход игры

    6' Спартак плотно давит с первых минут, но фолит в атаке — Угальде в верховой борьбе врезался в защитника.

    4' ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Спартак впереди! Наиль Умяров открыл счёт в матче! Отлично издали пробил полузащитник, ещё и с левой ноги!

    3' Вера навесил с углового — справились защитники Спартака с подачей.

    2' Обухов справился с навесом с правого фланга.

    1' Солари получил мяч от Ливая в штрафной, но удар его заблокировали.

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    1' Спартак начал с центра поля, последний тур начался!

    До матча

    16:27 «Спартак» и «Химки» на поле в последний раз в этом сезоне!

    Спартак — Химки
    livesport.ru

    16:20 МХК «Спартак» параллельно выиграл Кубок Харламова, а на «Лукойл-Арене» транслировали последние минуты 7 матча финальной серии! Красивое единение спартаковских болельщиков!

    16:15 Команды вернулись в подтрибунку, 15 минут до старта финального тура!

    Спартак — Химки
    livesport.ru

    15:57 Почти сразу игроки «Химок» тоже вышли на поле, Георгия Джикию встретили аплодисментами.

    Игроки Химок на разминке
    livesport.ru

    15:55 «Спартак» вышел на разминку перед последним матчем сезона.

    Разминка игроков Спартака
    livesport.ru

    15:45 Минимум экспериментов в составах обеих команд, но у «Спартака» можно выделить Солари, который редко выходил с первых минут этой весной.

    15:30 Около часа остаётся до старта матча, начинаем текстовую онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

    «Спартак»: Максименко, Бабич, Дуарте, Рябчук, Хлусевич, Умяров, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия, Угальде.

    «Химки»: Обухов, Джикия, Филин, Степанов, Голубович, Фернандес, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

    «Спартак»

    Для «Спартака» это заключительный матч сезона на родном стадионе, и команда явно хочет оставить лучшее впечатление. Весна у красно-белых получилась провальной: после победы над «Зенитом» были надежды на борьбу за золото и Кубок, но всё обрушилось. Вылет от «Ростова» (1:2) в полуфинале Пути регионов и серия из трёх матчей без побед перечеркнули амбиции. Победа над «Крыльями» (2:0) в прошлом туре стала утешением, но «Спартак» играл в численном большинстве — два удаления у соперника облегчили задачу.

    Станковичу придётся снова перетасовывать состав. Руслан Литвинов, неудачно проведший весну, выбыл до конца сезона. Возможно появление в старте Маркиньоса, который в РПЛ пока не забивал, и Солари, имеющего всего два гола в 14 матчах. Есть шанс, что тренерский штаб постарается дать шанс тем, кто имеет личную мотивацию и может оживить атакующие действия команды.

    С точки зрения статистики, «Спартак» весной выглядел даже лучше лидеров: по ожидаемым очкам команда идёт первой (59,39 XPTS), опережая «Краснодар». В шести последних матчах — 9,26 xG, но только семь голов. Проблема — в реализации. Ошибки в обороне и расточительность в атаке стоили «Спартаку» поражений от ЦСКА (1:2) и махачкалинского «Динамо» (2:3), что окончательно вывело команду из гонки за чемпионство.

    «Химки»

    На поле «Химки» — в порядке. В последних четырёх турах — три ничьи и победа, а также семь голов. Но за пределами газона всё не так стабильно: под вопросом лицензия клуба на следующий сезон. Шансы на её получение выросли, но ясности нет. Пока же Адиев и его команда сосредоточены на том, чтобы достойно завершить чемпионат.

    Центр обороны лишился ключевого игрока: Эдгардо Фаринья, только-только восстановившийся после травмы, успел получить красную карточку в матче с «Рубином» и пропустит финальный тур. Без него «Химки» не держат свои ворота на замке уже семь матчей подряд, но при этом команда научилась выжимать максимум — как минимум, старается ответить атакой на атаку.

    На чужом поле «Химки» значительно менее опасны: в пяти последних выездах — четыре поражения и ничья, 11 пропущенных голов. Особенно болезненно сказались поездки к «московскому» и «махачкалинскому» «Динамо», где команда пропускала по четыре. В игре с «Спартаком» фактор стадиона может вновь оказаться решающим.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 2.15.

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