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    «Эспаньол» смог обыгать «Лас-Пальмас» и остался в Ла лиге, «Леганес» разгромил «Вальядолид»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Вальядолид Лас-Пальмас Леганес Эспаньол
    «Эспаньол» на своём поле обыграл «Лас-Пальмас» в матче 38-го тура Ла Лиги со счетом 2:0.

    Футбольный клуб «Эспаньол»
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    Футбольный клуб «Эспаньол»

    Голы забили Хави Пуадо, реализовавший пенальти на 65-й минуте, и Пере Милья, который отличился на 82-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Лас-Пальмас 2:0
    Голы: 1:0 Хавьер Пуадо (пенальти) (65'), 2:0 Пере Милья (82') Эспаньол: Жоан Гарсия, Омар Эль-Хилали, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Урко Гонсалес (Серджи Гомес, 79'), Поль Лосано (Пере Милья, 46'), Эдуардо Экспозито (Алекс Краль, 60'), Роберто Фернандес (Альваро Агуадо, 79'), Жофре Каррерас (Алехо Велис, 53'), Хавьер Пуадо Лас-Пальмас: Динко Хоркаш, Мика Мармоль, Скотт Маккена, Хуанма Эрсог (Jose Sanchez, 80'), Дариу Эсугу (Arturo Rodriguez, 70'), Энзо Луаодис, Хайме Мата (Оливер Макберни, 80'), Бенито Рамирес (Аднан Янузай, 46'), Ману Фустер, Марвин Парк, Sergio Viera (Diego Martin Perez, 61') Предупреждения: Эдуардо Экспозито (15'), Марвин Парк (26'), Фернандо Калеро (42'), Хавьер Пуадо (66'), Аднан Янузай (90 + 4')

    Эта победа позволила «Эспаньолу» набрать 42 очка и занять 14-е место в итоговой таблице чемпионата Испании, сохранив прописку в элите на следующий сезон.

    «Лас-Пальмас» с 32 очками занял 19-е место и вылетел в Сегунду.

    В матче 38-го тура Ла Лиги «Леганес» дома разгромил «Вальядолид» со счетом 3:0.

    Голы забили Хави Эрнандес (24-я минута), Ян Диоманде (36-я минута) и Хуан Крус (40-я минута), прочно закрепив преимущество хозяев уже к перерыву.

    Футбол. Испания. Примера
    Леганес — Вальядолид 3:0
    Голы: 1:0 Хавьер Эрнандес (24'), 2:0 Ян Дьоманде (36'), 3:0 Хуан Крус (40') Леганес: Марко Дмитрович, Адриа Альтимира, Хорхе Саэнс, Серхио Гонсалес, Хавьер Эрнандес, Хуан Крус, Сейдуба Сиссе (Дарко Брашанац, 75'), Ренато Тапиа (Хулио Чикко, 83'), Даниэль Раба (Мигель Де ла Фуэнте, 75'), Ян Дьоманде (Диего Гарсия, 63'), Мунир Эль-Хаддади (Дук, 63') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Энрике Силва, Джозеф Айду (Дженк Озкачар, 46'), Эрай Джёмерт, Антонио Кандела (Луис Перес, 46'), Тамаш Никичер, Ануар (Mario Maroto, 46'), Хуанми Латаса (Амат Ндиайе, 73'), Мамаду Силла (Adrian Arnu, 73'), Рауль Моро, Ibrahim Alani Предупреждение: Антонио Кандела (13')

    «Леганес» набрал 40 очков и занял 18-е место в итоговой таблице, что не спасло команду от вылета из Ла Лиги.

    «Вальядолид» с 16 очками занял последнее, 20-е место, и также покидает высший дивизион.

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