«Крылья Советов» планируют приобрести Марадишвили у «Локомотива»

Самарскиепроявляют интерес к полузащитнику московского

Как сообщает «Чемпионат», «Локомотив» готов расстаться с 25-летним игроком уже этим летом, однако конкретных предложений и переговоров пока нет.

Марадишвили в текущем сезоне провел всего два матча в Российской Премьер-Лиге, поскольку получил серьёзную травму — разрыв крестообразной связки колена во время аренды в «Пари НН».

Полузащитник досрочно вернулся в «Локомотив» для прохождения реабилитации, которая занимает около восьми недель. Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до лета 2026 года.