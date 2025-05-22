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    «Крылья Советов» планируют приобрести Марадишвили у «Локомотива»

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    Самарские «Крылья Советов» проявляют интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Константину Марадишвили.

    Константин Марадишвили
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    Константин Марадишвили

    Как сообщает «Чемпионат», «Локомотив» готов расстаться с 25-летним игроком уже этим летом, однако конкретных предложений и переговоров пока нет.

    Марадишвили в текущем сезоне провел всего два матча в Российской Премьер-Лиге, поскольку получил серьёзную травму — разрыв крестообразной связки колена во время аренды в «Пари НН».

    Полузащитник досрочно вернулся в «Локомотив» для прохождения реабилитации, которая занимает около восьми недель. Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до лета 2026 года.

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