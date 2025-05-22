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    «Хайденхайм» — «Эльфсберг»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Хайденхайм» примет «Эльфсберг» в матче плей-офф за выживание. Это первый поединок в серии. Он состоится 22 мая в 21:30 мск.

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    «Эльфсберг» шел к этому моменту целый сезон. Клуб выдал хорошую концовку, победив в трех последних матчах подряд. Гости серьезно настроены на выход в Бундеслигу. При этом «Хайденхайм» также не намерен покидать турнир.

    Для того, чтобы иметь больше шансов, хозяевам нужно побеждать дома. При этом на своем поле команда не выигрывает уже четыре поединка. Сможет ли «Хайденхайм» сдержать пыл претендента?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 2.22 на победу «Хайденхайма» и 3.25 на победу «Эльфсберга».

    • Эксперты LiveSport решили дать прогноз на результативность. Они ждут голов.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Хайденхайм» — «Эльфсберг» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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