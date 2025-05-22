Бейл прокомментировал победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы

Бывший полузащитникподелился впечатлениями от триумфа команды в Лиге Европы.

«Теперь клуб избавился от клейма неудачников, и, надеюсь, у них получится развить этот успех. Это очень здорово для клуба, мы ждали этого очень долго.

Теперь Эндж Постекоглу войдет в историю как легендарный тренер, выигравший европейский трофей. Теперь, когда они наконец-то сбросили этот груз, хочется верить, что это станет отправной точкой. Благодаря выходу в Лигу чемпионов у них появятся дополнительные средства, они смогут усилить состав и развиваться дальше», — сказал Бейл в интервью TNT Sports.

«Тоттенхэм» в финале Лиги Европы обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 и завоевал первый трофей спустя 17 лет.