22 мая в Джиддеприметв матче 33-го тура саудовской Про-лиги. Начало в 21:00 мск.

Хозяева выиграли 4 матча из 5 последних. Текущая форма вполне позволяет им разобраться с забуксовавшим «Аль-Иттифаком». Тем более что дома клуб в последнее время исправно набирает 3 очка.

Если «Аль-Ахли» выиграет, то одержит вторую победу над этим соперником в текущем сезоне. В пяти последних встречах гостям удалось победить только один раз.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.42 на победу «Аль-Ахли», 7.70 на победу «Аль-Иттихад».

В прогнозе с коэффициентом 3.30 эксперты LiveSport предсказали хозяевам уверенную победу.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.