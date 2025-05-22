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    «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда
    22 мая в Джидде «Аль-Ахли» примет «Аль-Иттифак» в матче 33-го тура саудовской Про-лиги. Начало в 21:00 мск.

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    Хозяева выиграли 4 матча из 5 последних. Текущая форма вполне позволяет им разобраться с забуксовавшим «Аль-Иттифаком». Тем более что дома клуб в последнее время исправно набирает 3 очка.

    Если «Аль-Ахли» выиграет, то одержит вторую победу над этим соперником в текущем сезоне. В пяти последних встречах гостям удалось победить только один раз.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 1.42 на победу «Аль-Ахли», 7.70 на победу «Аль-Иттихад».

    • В прогнозе с коэффициентом 3.30 эксперты LiveSport предсказали хозяевам уверенную победу.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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