Хозяева выиграли 4 матча из 5 последних. Текущая форма вполне позволяет им разобраться с забуксовавшим «Аль-Иттифаком». Тем более что дома клуб в последнее время исправно набирает 3 очка.
Если «Аль-Ахли» выиграет, то одержит вторую победу над этим соперником в текущем сезоне. В пяти последних встречах гостям удалось победить только один раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.42 на победу «Аль-Ахли», 7.70 на победу «Аль-Иттихад».
- В прогнозе с коэффициентом 3.30 эксперты LiveSport предсказали хозяевам уверенную победу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак» смотрите на LiveCup.Run.
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