проведут первый матч в рамках серии поединков за путевку в Лигу 1. Игра состоится 21 мая в 21:00 мск.

«Мец» уже убрал со своего пути «Дюнкерк». Теперь он сыграет с представителем Лиги 1, который под конец сезона потерпел три поражения подряд.

Последний матч команд состоялся еще в марте 2024 года. Тогда «Реймс» со счетом 2:1 обыграл соперника. Но если посмотреть больше игр, то окажется, что перевес не такой уж и значительный. Гостям придется попотеть, чтобы отвоевать свое место в высшей лиге.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Победа «Меца» оценивается букмекерами коэффициентом 2.27, победа «Реймса» — коэффициентом 3.30.

Эксперты LiveSport верят в силы «Меца». В своем прогнозе они предложили смелую ставку за 3.24.

Искусственный интеллект предсказал победу «Меца» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мец» — «Реймс» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.