«Мец» уже убрал со своего пути «Дюнкерк». Теперь он сыграет с представителем Лиги 1, который под конец сезона потерпел три поражения подряд.
Последний матч команд состоялся еще в марте 2024 года. Тогда «Реймс» со счетом 2:1 обыграл соперника. Но если посмотреть больше игр, то окажется, что перевес не такой уж и значительный. Гостям придется попотеть, чтобы отвоевать свое место в высшей лиге.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Победа «Меца» оценивается букмекерами коэффициентом 2.27, победа «Реймса» — коэффициентом 3.30.
- Эксперты LiveSport верят в силы «Меца». В своем прогнозе они предложили смелую ставку за 3.24.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Меца» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мец» — «Реймс» смотрите на LiveCup.Run.
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