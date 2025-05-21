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    Максим Шалунов«Локомотив» — «Трактор» 1:0. Онлайн, прямая трансляция
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    «Мец» — «Реймс»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Реймс Метц Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Мец» и «Реймс» проведут первый матч в рамках серии поединков за путевку в Лигу 1. Игра состоится 21 мая в 21:00 мск.

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    «Мец» уже убрал со своего пути «Дюнкерк». Теперь он сыграет с представителем Лиги 1, который под конец сезона потерпел три поражения подряд.

    Последний матч команд состоялся еще в марте 2024 года. Тогда «Реймс» со счетом 2:1 обыграл соперника. Но если посмотреть больше игр, то окажется, что перевес не такой уж и значительный. Гостям придется попотеть, чтобы отвоевать свое место в высшей лиге.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Победа «Меца» оценивается букмекерами коэффициентом 2.27, победа «Реймса» — коэффициентом 3.30.

    • Эксперты LiveSport верят в силы «Меца». В своем прогнозе они предложили смелую ставку за 3.24.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Меца» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Мец» — «Реймс» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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