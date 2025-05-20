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    Фомин: Будем биться за бронзу

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    Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин поделился мыслями о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара»

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    «Настраиваемся на победу. Конечно, есть дополнительная мотивация. Будем готовиться.

    Будет ли команда бороться за чемпионство в следующем сезоне? Не готов сейчас говорить о следующем сезоне. У нас впереди матч с "Краснодаром", будем биться за бронзу. Будем жить сегодняшним днем, — приводит слова Фомина "Матч ТВ".

    "Динамо" имеет в своем активе 56 очков после 29-ти туров и расположилось на 4-м месте, уступая ЦСКА по дополнительным показателям.

    Календарь и таблица РПЛ

    Лидирует в РПЛ "Краснодар" с 64 очками, обгоняя преследователей в лице "Зенита" (63) на одно очко.

    Матч между "Краснодаром" и "Динамо" состоится 24 мая на "Озон Арене".

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