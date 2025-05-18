«Реал Сосьедад» обыграл «Жирону», а «Райо Вальекано» одолел «Сельту»

Завершились два матча 37-го тура испанской Примеры.

В одной из встреч «Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» со счетом 3:2.

У хозяев голы записали на свой счет Пабло Марин на 5-й минуте, Микель Оярсабаль на 20-й минуте с пенальти и Аркайц Марьескуррена на 90+1-й минуте.

В составе «Жироны» отличились Кристиан Стуани на 10-й минуте и Порту на 77-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Жирона 3:2 Голы: 1:0 Пабло Марин (5'), 1:1 Кристиан Стуани (10'), 2:1 Микель Оярсабаль (пенальти) (20'), 2:2 Порту Кристиан (77'), 3:2 Аркаитц Мариескуррена (90 + 1') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре (Хон Арамбуру, 65'), Ариц Элустондо, Хави Лопес (Аркаитц Мариескуррена, 81'), Игор Субельдия, Брайс Мендес (Лука Сучич, 58'), Пабло Марин (Беньят Туррьентес, 65'), Мартин Субименди, Такэфуса Кубо, Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (Серхио Гомес, 58') Жирона: Владислав Крапивцов, Дейли Блинд, Ладислав Крейчи, Алехандро Франсес, Арнау Мартинес, Ясер Асприлья, Иван Мартин (Артур Мело, 60'), Джон Солис (Абель Руис, 60'), Янхель Эррера (Ориоль Ромеу Видаль, 87'), Виктор Цыганков (Арно Данжума, 87'), Кристиан Стуани (Порту Кристиан, 69') Предупреждения: Джон Солис (49'), Амари Траоре (62'), Кристиан Стуани (62'), Арнау Мартинес (90 + 6')

После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 11-й позиции (46 очков), а «Жирона» — на 15-й позиции (41).

Календарь и таблица испанской Примеры

В паралелльном матче «Райо Вальекано» в гостях обыграл «Сельту» со счетом 2:1.

Единственный гол в составе «Сельты» забил Маркос Алонсо на 10-й минуте с пенальти.

У «Райо Вальекано» отличились Иси Паласон на 17-й минуте и Хорхе де Фрутос на 45+2-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Райо Вальекано 1:2 Голы: 1:0 Маркос Алонсо (пенальти) (10'), 1:1 Иси Паласон (17'), 1:2 Хорхе де Фрутос (45 + 2') Сельта: Висенте Гуайта, Хави Родригес, Маркос Алонсо (Карлос Домингес, 84'), Оскар Мингуэза, Йоэль Лаго, Франсиско Пейнадо, Илаш Мориба, Михайло Ристич (Уго Альварес, 79'), Фер Лопес, Уиллот Сведберг (Альфон Гонсалес, 79'), Пабло Дуран (Борха Иглесиас, 84') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Альфонсо Эспино (Пеп Чаварриа, 61'), Флорьян Лежён, Иван Балью, Оскар Валентин (Альваро Гарсия, 60'), Унаи Лопес (Педро Диас, 69'), Пате Сисс, Иси Паласон, Адриан Эмбарба (Херард Гумбау, 60'), Хорхе де Фрутос (Оскар Трехо, 88') Предупреждения: Маркос Алонсо (32'), Оскар Валентин (57'), Йоэль Лаго (68'), Флорьян Лежён (68'), Пате Сисс (90 + 4')

«Райо Вальекано» располагается на 8-й позиции с 51-м очком, а «Сельта» — на 7-м месте (52).