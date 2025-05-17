Слишкович: Я не могу ничем удивить «Краснодар»

Наставник «Оренбурга»рассказал, чего ждет от матча 28-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча начнется в 14:00 мск.

«Я уже раньше говорил во время общения с журналистами: пока есть надежда, мы должны пользоваться своими шансами — для себя, для болельщиков, для клуба. Я знаю ситуацию, я очень хорошо понимаю, что мы можем изменить положение и в верхней части турнирной таблицы. Но, честно, я не думаю об этом. Это не моя работа.

Я смотрю на свою команду и надеюсь, что мы покажем хороший футбол. Мы знаем сильные стороны соперника, но и у нас есть сильные качества. Так что надеюсь, сегодня удастся победить.

Чем хочу удивить "Краснодар"? Я не могу ничем удивить "Краснодар", "Краснодар" ничем не может удивить меня», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» набрал 61 очко и лидирует в таблице. «Оренбург» (19) занимает 15‑е место.