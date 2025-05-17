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    «Манчестер Сити»«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
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    Дубль Руденко помог «Химкам» обыграть «Рубин» в матче РПЛ

    «Химки» — «Рубин»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Химки» обыграли «Рубин» (3:2) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Химок» отличился Антон Заболотный на 9-й минуте, а в составе «Рубина» гол забил Мирлинд Даку на 12-й минуте.

    Во 2-м отрезке «Химки» забили на 1 гол больше. Сначала на 58-й минуте «Рубин» вышел вперед, Мирлинд Даку оформил дубль.

    Затем 2 гола подряд забил Александр Руденко на 67-й и 90+3-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Рубин 3:2
    Голы: 1:0 Антон Заболотный (9'), 1:1 Мирлинд Даку (12'), 1:2 Мирлинд Даку (58'), 1:3 (63'), 2:2 Александр Руденко (68'), 3:2 Александр Руденко (90+4') Химки: Никита Кокарев, Дани Фернандес, Георгий Джикия, Александр Филин, Данил Степанов (Ориньо, 79'), Илья Берковский (Farina E., 62'), Зелимхан Бакаев (Александр Руденко, 61'), Бутта Магомедов (Алекс Корредера, 61'), Роберт Мехия, Лукас Вера, Антон Заболотный (Резиуан Мирзов, 88') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов (Руслан Безруков, 73'), Валентин Вада, Угочукву Иву (Олег Иванов, 36'), Богдан Йочич (Марат Апшацев, 73'), Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку Предупреждения: Farina E. (62'), Александр Филин (81') Удаление: Farina E. (76')

    После этого матча «Химки» располагаются на 12-й позиции с 26-ю очками в активе. «Рубин» — на 7-й строчке (42).

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