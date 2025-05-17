Аршавин о победе «Краснодара»: Команда все равно не в лучшей форме

прокомментировал волевую победунад(2:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар всё равно не находится в лучших кондициях. Поначалу всё не так гладко складывалось. Но когда счёт сравнялся, "Краснодар" прибавил, почувствовал кровь. Именно в таких матчах важно проявлять характер», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Победа позволила «Краснодару» сохранить лидерство в таблице — команда набрала 64 очка после 29 туров и опережает «Зенит» на четыре балла. «Оренбург» после этого поражения лишился шансов на сохранение места в РПЛ и досрочно вылетел из элиты российского футбола.

В заключительном туре сезона «Краснодар» сыграет с московским «Динамо», а «Оренбург» — с казанским «Рубином».