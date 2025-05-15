«Атлетико» еще не закончил сезон. Клуб намерен сохранить 3-е место и хотя бы одна победа позволит команде Симеоне это сделать. «Атлетико» редко имеет проблемы с «памплонцами». В 4 из 5 матчей «матрасники» праздновали успех.
При этом «Осасуна» борется за еврокубки. Всего 2 очка отделяют команду от зоны Лиги конференций. В домашних стенах хозяева положат все силы на то, чтобы попытаться вырвать 3 очка. Посмотрим, чья возьмет в этот раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Атлетико» — фаворит букмекеров за 2.06. За 3.70 можно поставить на победу «Осасуны».
- Эксперты LiveSport мало верят в успех хозяев. Мысли по этому поводу они выложили в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект предсказал «Атлетико» победу со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Осасуна» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
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