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    Виталий Кравцов«Локомотив» — «Трактор» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
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    «Осасуна» — «Атлетико»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 36-м туре испанской Примеры «Атлетико» сыграет в гостях у «Осасуны». Матч состоится 15 мая в 20:00 мск.

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    «Атлетико» еще не закончил сезон. Клуб намерен сохранить 3-е место и хотя бы одна победа позволит команде Симеоне это сделать. «Атлетико» редко имеет проблемы с «памплонцами». В 4 из 5 матчей «матрасники» праздновали успех.

    При этом «Осасуна» борется за еврокубки. Всего 2 очка отделяют команду от зоны Лиги конференций. В домашних стенах хозяева положат все силы на то, чтобы попытаться вырвать 3 очка. Посмотрим, чья возьмет в этот раз.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Атлетико» — фаворит букмекеров за 2.06. За 3.70 можно поставить на победу «Осасуны».

    • Эксперты LiveSport мало верят в успех хозяев. Мысли по этому поводу они выложили в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект предсказал «Атлетико» победу со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Осасуна» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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