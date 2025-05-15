В 36-м туре испанской Примерысыграет в гостях у. Матч состоится 15 мая в 20:00 мск.

«Атлетико» еще не закончил сезон. Клуб намерен сохранить 3-е место и хотя бы одна победа позволит команде Симеоне это сделать. «Атлетико» редко имеет проблемы с «памплонцами». В 4 из 5 матчей «матрасники» праздновали успех.

При этом «Осасуна» борется за еврокубки. Всего 2 очка отделяют команду от зоны Лиги конференций. В домашних стенах хозяева положат все силы на то, чтобы попытаться вырвать 3 очка. Посмотрим, чья возьмет в этот раз.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Атлетико» — фаворит букмекеров за 2.06. За 3.70 можно поставить на победу «Осасуны».

Эксперты LiveSport мало верят в успех хозяев. Мысли по этому поводу они выложили в своем прогнозе.

Искусственный интеллект предсказал «Атлетико» победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Осасуна» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

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