«Милан» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция

Сегодня в Риме на стадионе «Олимпико» состоится финал Кубка Италии сезона 2024/2025. За трофей сразятся «Милан» и «Болонья». Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы

«Милан»: Меньян, Габбиа, Томори, Павлович, Тео Эрнандес, Рейндерс, Фофана, Алехандро Хименес, Пулишич, Леау, Йович

«Болонья»: Скорупски, Хольм, Бекема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Орсолини, Фаббьян, Ндойе, Кастро

«Милан»

«Милан» в 15-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Италии — и впервые с 2018 года. «Россонери» пять раз становились обладателями трофея, однако последний раз праздновали победу в турнире более двух десятилетий назад — в 2003 году.

На пути к нынешнему финалу «Милан» преодолел четыре стадии. В 1/8 финала, еще под руководством Пауло Фонсеки, команда разгромила «Сассуоло» со счетом 6:1. Затем в четвертьфинале была повержен «Рома» (3:1), а в полуфинале — сосед по городу и принципиальный соперник «Интер» (1:1 и 3:0 по сумме двух матчей).

В чемпионате Италии «Милан» располагается на восьмом месте, но сохраняет теоретические шансы пробиться даже в Лигу Чемпионов при максимально удачном стечении обстоятельств. В прошлом туре подопечные Сержиу Консейсау как раз встречались с «Болоньей» и взяли верх со счетом 3:1 — это была их третья подряд победа в Серии А.

«Болонья»

Для «Болоньи» нынешний финал Кубка Италии станет первым с 1974 года — именно тогда команда во второй и последний раз выигрывала трофей (первый успех пришёл в 1970 году).

В этом розыгрыше Кубка подопечные Винченцо Итальяно начали выступление с 1/8 финала, уверенно разобравшись с «Монцей» — 4:0. В четвертьфинале они вырвали победу у «Аталанты» (1:0), а в полуфинале по сумме двух встреч обыграли «Эмполи» — 3:0 в гостях и 2:1 дома.

В Серии А «Болонья» занимает седьмое место и по-прежнему претендует на путевку в еврокубки через чемпионат. Правда, последние результаты оставляют желать лучшего — поражение от «Милана» в прошлом туре (1:3) стало третьим подряд матчем без побед. До этого были ничьи с «Ювентусом» (1:1) и «Удинезе» (0:0).

Личные встречи

В прошедшую пятницу команды встречались между собой в рамках 36-го тура чемпионата Италии. «Милан» одержал волевую победу на своем поле со счетом 3:1.

В последних 10-ти встречах «красно-черные» выиграли 6 раз, «Болонья» оказалась сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.