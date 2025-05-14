Милан — Болонья: ставка (к. 1.78) и прогноз на финал Кубка Италии 14 мая 2025 года

14 мая в финале Кубка Италии по футболу сыграют «Милан» и «Болонья». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: в чемпионате Италии «Милан» располагается на 8-м месте в таблице Серии А с 60 очками.

Последние матчи: в полуфинале Кубка Италии «Милан» по сумме двух матчей прошел грозный «Интер» (1:1, 3:0). Если первый матч проходил в равной борьбе или с небольшим преимуществом нерадзурри, то в ответной игра россонери неожиданно диктовали события на поле.

Что интересно, героем встречи стал сербский нападающий Лука Йович, который весь сезон сидел в глубоком запасе и лишь под конец чемпионата заслужил шанс от Сержиу Консейсао и умело им воспользовался. Йович в этой игре оформил дубль, также отличился Рейндерс.

В чемпионате Италии была обыграна дома «Болонья» (3:1), а ранее «Дженоа» (2:1) в гостях.

Не сыграют: травмированы — Соттил (п), Бондо (п), Фофана (п).

Состояние команды: несмотря на все проблемы внутри и вне команды, Сержиу Консейсао продолжает умело гнуть свою линию и постепенно сделал на финише вполне боеспособный «Милан», который может спасти сезон победой в Кубке Италии.

После изменения тактической схемы на 3-4-3 игра россонери стала более сбалансированной, практически исчезли глупые ошибки в обороне, а крайние защитники Эрнандес и Хименес получили большую свободу в атаке, чем умело пользуются. Также откровением стала игра Луки Йович, давно всеми списанного.

«Болонья»

Турнирное положение: сейчас «Болонья» идет в таблице Серии А с 62 очками на 7-м месте.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: по сумме двух матчей в полуфинале Кубка Италии команда Винченцо Итальяно смогла пройти «Эмполи» (3:0, 2:1). Фактически все было решено уже после первой игры, когда «Болонья» в гостях разгромила своего соперника.

Ответная встреча походила на легкую прогулку, Итальяно получил роскошь выставить смешанный состав, «Эмполи» больше думал о сохранении прописки в Серии А, чем о Кубке Италии. Голы там забивали Далинга и Фаббиан.

Также в Серии А было гостевое поражение от «Милана» (1:3) и ничья дома с «Ювентусом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Хольм (з), Педрола (п).

Состояние команды: первый сезон Винченцо Итальяно во главе «Болоньи» получился очень впечатляющим и там давно уже забыли о существовании Тиагу Мотты, который вывел команду в прошлом сезоне в Лиге чемпионов.

«Болонья» пробилась в финал Кубка Италии, ведет борьбу за попадание в ЛЧ и в целом выглядит довольно неплохо, не имея в составе звезд европейского уровня, а беря в первую очередь очки слаженными командными действиями.

Статистика для ставок

Во втором круге этого сезона в Серии А «Милан» выиграл дома со счетом 3:1

В первом круге «Болонья» была сильнее на своем поле (2:1)

В прошлом сезоне «Милан» сыграл в гостях вничью (2:2), а дома выиграл (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милан» дают 2,50, а на «Болонью» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: «Милан» гораздо более мастеровитая и опытная команда, которая обладает игроками очень высокого класса. Такого уровня футболистов, как Рейндерс, Меньян, Пулишич и Тео Эрнандес, в у «Болоньи» попросту нет. Почти на всех позициях у нее игроки более низкого качества, за исключением может быть Орсолини.

В подобной важности матча на первый план выходит лидерские качестве и дух победителей, «Милан» знает, как выигрывать турниры, в его составе осталось половина триумфаторов Серии А. Также не так давно россонери выиграли Суперкубок Италии. «Милан» имеет больше шансов забрать трофей.

Основная ставка: «Милан» станет обладателем Кубка Италии за 1,78.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что россонери разберутся с соперником в основное время.

Дополнительная ставка: победа «Милана» в основное время за 2,50.