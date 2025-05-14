Александр Медведев: «Зенит» будет бороться за золото до последнего

Председатель правления футбольного клуба «Зенит»сообщил, что его команда станет бороться за победу в российской Премьер-лиге до последнего.

«Чем длиннее победная серия, тем больше хотят нашу команду обыграть. Соперники выходят играть с нами как на последний бой. Бюджеты в футболе не играют, играют люди, тренируют и управляют тоже люди. Клуб и команда — сложный организм. Именно моменты в великой истории клуба позволили выйти на текущие победы, уже шесть побед подряд. И за седьмую будем бороться до последнего», — сказал Медведев «Матч ТВ» на презентации книги «Зенит». История 100 лет«, которая проходит сегодня, 14 марта.

За два тура до конца питерский клуб отстает в таблице РПЛ от лидирующего "Краснодара" всего на одно очко. В 29-м туре "Зенит" сыграет на выезде с "Ростовом".