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    «Рома»«Аталанта» — «Рома». Онлайн, прямая трансляция
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    «Венеция» в домашнем матче с минимальным счетом обыграла «Фиорентину»

    «Венеция» — «Фиорентина»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В 36-м туре Серии А «Венеция» на своем поле одержала важную победу над «Фиорентиной» со счетом 2:1.

    Фали Канде
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    Фали Канде

    Первый тайм прошел без голов, команды действовали осторожно, лишний раз не рискуя у своих ворот. Основные события развернулись после перерыва.

    На 60-й минуте защитник хозяев Фали Канде открыл счет, замкнув передачу с фланга. Спустя восемь минут «Венеция» удвоила преимущество: Гаэтано Ористанио воспользовался ошибкой обороны гостей и отправил мяч в сетку после передачи Алессио Дзербина.

    «Фиорентина» смогла вернуться в игру только на 77-й минуте: Роландо Мандрагора сократил отставание, точно пробив после передачи Юссефа Адли.

    Победа позволила «Венеции» набрать важные очки в борьбе за выживание. «Фиорентина» после поражения осталась на девятой строчке, рискуя упустить шанс на еврокубки.

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