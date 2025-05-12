«Венеция» в домашнем матче с минимальным счетом обыграла «Фиорентину»

В 36-м туре Серии Ана своем поле одержала важную победу надсо счетом 2:1.

Первый тайм прошел без голов, команды действовали осторожно, лишний раз не рискуя у своих ворот. Основные события развернулись после перерыва.

На 60-й минуте защитник хозяев Фали Канде открыл счет, замкнув передачу с фланга. Спустя восемь минут «Венеция» удвоила преимущество: Гаэтано Ористанио воспользовался ошибкой обороны гостей и отправил мяч в сетку после передачи Алессио Дзербина.

«Фиорентина» смогла вернуться в игру только на 77-й минуте: Роландо Мандрагора сократил отставание, точно пробив после передачи Юссефа Адли.

Победа позволила «Венеции» набрать важные очки в борьбе за выживание. «Фиорентина» после поражения осталась на девятой строчке, рискуя упустить шанс на еврокубки.