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    Шелия: «Ахмат» проиграл очень важный матч

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    Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия выразил мнение, что команда находится не в лучшей форме. Ранее грозненский клуб уступил «Акрону» со счетом 2:3 в 28-м туре РПЛ.

    Гиорги Шелия
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    Гиорги Шелия

    «Состояние ужасное, проиграли очень важный матч. Когда забили второй мяч, почувствовали, что где‑то можем переломить ход игры, но пропускали много контратак и в одной из них нам забили. "Акрон" хорошая команда, которая может наказать соперника, сегодня это и случилось.

    За что могу похвалить команду? После 1:2 сравняли счет, но не хватило спокойствия, чтобы без нервов раскатать мяч и довести дело до следующего гола. В итоге начали распыляться, совершили много потерь», — сказал Шелия «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Грозненский клуб с 24 очками идет 13-м в таблице РПЛ. 18 мая «Ахмат» примет махачкалинское «Динамо».

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