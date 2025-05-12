Шелия: «Ахмат» проиграл очень важный матч

Голкипер «Ахмата»выразил мнение, что команда находится не в лучшей форме. Ранее грозненский клуб уступил «Акрону» со счетом 2:3 в 28-м туре РПЛ.

«Состояние ужасное, проиграли очень важный матч. Когда забили второй мяч, почувствовали, что где‑то можем переломить ход игры, но пропускали много контратак и в одной из них нам забили. "Акрон" хорошая команда, которая может наказать соперника, сегодня это и случилось.

За что могу похвалить команду? После 1:2 сравняли счет, но не хватило спокойствия, чтобы без нервов раскатать мяч и довести дело до следующего гола. В итоге начали распыляться, совершили много потерь», — сказал Шелия «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Грозненский клуб с 24 очками идет 13-м в таблице РПЛ. 18 мая «Ахмат» примет махачкалинское «Динамо».