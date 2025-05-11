«Урал» обыграл «Уфу» на домашнем стадионе в матче Первой лиги

В первом тайме команды действовали осторожно, стараясь не рисковать у своих ворот, и до перерыва зрители голов не увидели.
Основные события развернулись после перерыва. На 70-й минуте счёт открыл нападающий «Урала» Мартин Секулич, воспользовавшись ошибкой в обороне гостей.
Спустя 13 минут преимущество хозяев удвоил 17-летний Максим Воронов, отличившийся после выхода на замену, — этот гол стал для молодого футболиста дебютным в профессиональной карьере.
В концовке матча «Уфа» сумела сократить отставание: на 90+1-й минуте Илья Черняк отправил мяч в ворота Алексея Мамина, но на большее у гостей не хватило времени и сил.
Победа позволила «Уралу» набрать 53 очка и закрепиться на пятой строчке турнирной таблицы, сохраняя шансы на попадание в топ-4 и борьбу за повышение в классе.
«Уфа» с 32 очками занимает 15-е место и продолжает бороться за сохранение прописки в Первой лиге.MatchId1 2025051100085114097108032032070067032085102097