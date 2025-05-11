«Урал» обыграл «Уфу» на домашнем стадионе в матче Первой лиги

В матче 32-го тура Первой лигина своём поле одержал победу надсо счётом 2:1.

В первом тайме команды действовали осторожно, стараясь не рисковать у своих ворот, и до перерыва зрители голов не увидели.

Основные события развернулись после перерыва. На 70-й минуте счёт открыл нападающий «Урала» Мартин Секулич, воспользовавшись ошибкой в обороне гостей.

Спустя 13 минут преимущество хозяев удвоил 17-летний Максим Воронов, отличившийся после выхода на замену, — этот гол стал для молодого футболиста дебютным в профессиональной карьере.

В концовке матча «Уфа» сумела сократить отставание: на 90+1-й минуте Илья Черняк отправил мяч в ворота Алексея Мамина, но на большее у гостей не хватило времени и сил.

Футбол. Россия. Первая лига Урал — Уфа 2:1 Голы: 1:0 Sekulic M. (70'), 2:0 Максим Воронов (83'), 2:1 Илья Черняк (90+2'), 2:2 Георгий Мелкадзе (72') Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Итало, Мингиян Бевеев, Егор Филипенко, Андрей Егорычев, Юрий Железнов (Максим Воронов, 68'), Илья Ишков (Егор Мосин, 68'), Фаниль Сунгатулин, Sekulic M. (Тимур Аюпов, 82'), Bondarev V. (Евгений Марков, 58') Уфа: Олег Баклов, Дмитрий Стоцкий, Денис Кутин, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Арсен Адамов (Илья Черняк, 79'), Владислав Адаев (Никита Мацхарашвили, 68'), Валерий Бочеров, Шамиль Исаев (Расул Гыстаров, 86'), Мигран Агеян (Данил Ахатов, 87'), Владислав Ложкин (Камиль Муллин, 69')

Победа позволила «Уралу» набрать 53 очка и закрепиться на пятой строчке турнирной таблицы, сохраняя шансы на попадание в топ-4 и борьбу за повышение в классе.

«Уфа» с 32 очками занимает 15-е место и продолжает бороться за сохранение прописки в Первой лиге.MatchId1 2025051100085114097108032032070067032085102097