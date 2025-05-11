Сперцян: Ничего, сделаем анализ. У нас две игры — две победы

Полузащитникпрокомментировал поражение от(0:1).

«Сейчас не знаю, что сказать. Боюсь что‑то не то сказать на эмоциях. Надо сделать анализ, посмотреть игру. В принципе, хорошо играли, ЦСКА — хорошая команда, которая играет со своей схемой, где очень тяжело обороняться. Поэтому мы играли в среднем блоке. Мы хорошо справлялись. А второй тайм… Не знаю, надо пересмотреть. В первом тайме мы могли забивать. Но это футбол. Не нужно ругаться. Ничего, сделаем анализ. У нас две игры — две победы», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» после поражения сохранил за собой первое место. Но теперь отрыв от «Зенита» составляет лишь одно очко.