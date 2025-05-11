В Камеруне высказались о возможном матче со сборной России

Глава селекционного отдела сборной Камерунавысказался о возможном матче против сборной России.

«Матч с Россией может пройти в этом году, почему нет? Надо согласовать эту игру с правительством Камеруна, потом все будет возможно. Они принимают ключевое решение, играть нашей команде или нет. Россия может сыграть с нами у нас в Камеруне, для этого есть все условия. Надо дождаться решение президента нашей Федерации и правительства страны, а затем согласовать все с координатором сборной.

Наша Федерация выступает за этот матч, это будет историческое событие и для сборной России, если они впервые в истории сыграют в Африке. Этот матч привлечет очень много болельщиков и финансы для обеих сборных. Несмотря на международную ситуацию, Камерун и Россия сохраняют теплые и дружественные отношения. Товарищеская игра станет для нас праздником!» — приводит слова Мабоанга Sport24.

Напомним, что сборная России с февраля 2022 года отстранена от всех международных соревнований.