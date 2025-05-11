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    «Челси»«Ньюкасл» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    В Камеруне высказались о возможном матче со сборной России

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Камеруна
    Глава селекционного отдела сборной Камеруна Эммануэль Мабоанг высказался о возможном матче против сборной России.

    Садио Мане (сборная Камеруна)
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    Садио Мане (сборная Камеруна)

    «Матч с Россией может пройти в этом году, почему нет? Надо согласовать эту игру с правительством Камеруна, потом все будет возможно. Они принимают ключевое решение, играть нашей команде или нет. Россия может сыграть с нами у нас в Камеруне, для этого есть все условия. Надо дождаться решение президента нашей Федерации и правительства страны, а затем согласовать все с координатором сборной.

    Наша Федерация выступает за этот матч, это будет историческое событие и для сборной России, если они впервые в истории сыграют в Африке. Этот матч привлечет очень много болельщиков и финансы для обеих сборных. Несмотря на международную ситуацию, Камерун и Россия сохраняют теплые и дружественные отношения. Товарищеская игра станет для нас праздником!» — приводит слова Мабоанга Sport24.

    Напомним, что сборная России с февраля 2022 года отстранена от всех международных соревнований.

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