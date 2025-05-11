21:45Наполи — ДженоаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку«Наполи» — «Дженоа». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:18
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Реалом» в сверхрезультативном матче Ла Лиги
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» уверенно обыграло «Спартак» на домашнем стадионе

    «Динамо» Москва — «Спартак»: счет матча 2:0, обзор голов.

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Динамо Спартак
    В 28-м туре Российской Премьер-лиги «Динамо» одержало уверенную победу над «Спартаком» в московском дерби со счётом 2:0.

    Фрагмент матча Динамо — Спартак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча Динамо — Спартак

    С первых минут «Динамо» выглядело активнее и уже на 7-й минуте открыло счет: после просмотра VAR судья Алексей Сухой назначил пенальти. Хорхе Карраскаль уверенно реализовал 11-метровый.

    Дальше хозяева продолжали контролировать игру и создавать опасные моменты. На 30-й минуте «Динамо» удвоило преимущество. Полузащитник Данил Глебов забил мяч после подачи углового.

    Во втором тайме «Спартак» пытался переломить ход встречи, усилил давление и провёл ряд замен, но оборона «Динамо» действовала надежно.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Спартак 2:0
    Голы: 1:0 Хорхе Карраскаль (пенальти) (7'), 2:0 Данил Глебов (30') Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Николас Маричал, Данил Глебов, Битело (Дмитрий Александров, '), Муми Нгамал (Дмитрий Скопинцев, 75'), Хорхе Карраскаль (Эль-Мехди Маухуб, 69'), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (Даниэль Мишкич, 90') Спартак: Александр Максименко, Олег Рябчук, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос (Пабло Солари, 75'), Даниил Хлусевич, Эсекьель Барко (Роман Зобнин, 87'), Наиль Умяров, Данил Пруцев (Кристофер Мартинс Перейра, 46'), Тео Бонгонда (Леви Гарсия, 46'), Манфред Угальде (Михаил Игнатов, 75')

    После этой победы «Динамо» набирает 50 очков и выходит на четвёртое место в турнирной таблице, опережая «Спартак», который теперь с 49 очками идёт пятым.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» не заметит генуэзцев
  • «Наполи» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Избежат ли «Клинки» приключений на пути в финал?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Бергамаски проведут удачную охоту на «волков»
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 12 мая
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Шнайдер — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Стернс — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры