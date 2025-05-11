Московское «Динамо» уверенно обыграло «Спартак» на домашнем стадионе

В 28-м туре Российской Премьер-лигиодержало уверенную победу надв московском дерби со счётом 2:0.

С первых минут «Динамо» выглядело активнее и уже на 7-й минуте открыло счет: после просмотра VAR судья Алексей Сухой назначил пенальти. Хорхе Карраскаль уверенно реализовал 11-метровый.

Дальше хозяева продолжали контролировать игру и создавать опасные моменты. На 30-й минуте «Динамо» удвоило преимущество. Полузащитник Данил Глебов забил мяч после подачи углового.

Во втором тайме «Спартак» пытался переломить ход встречи, усилил давление и провёл ряд замен, но оборона «Динамо» действовала надежно.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Спартак 2:0 Голы: 1:0 Хорхе Карраскаль (пенальти) (7'), 2:0 Данил Глебов (30') Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Николас Маричал, Данил Глебов, Битело (Дмитрий Александров, '), Муми Нгамал (Дмитрий Скопинцев, 75'), Хорхе Карраскаль (Эль-Мехди Маухуб, 69'), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (Даниэль Мишкич, 90') Спартак: Александр Максименко, Олег Рябчук, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос (Пабло Солари, 75'), Даниил Хлусевич, Эсекьель Барко (Роман Зобнин, 87'), Наиль Умяров, Данил Пруцев (Кристофер Мартинс Перейра, 46'), Тео Бонгонда (Леви Гарсия, 46'), Манфред Угальде (Михаил Игнатов, 75')

После этой победы «Динамо» набирает 50 очков и выходит на четвёртое место в турнирной таблице, опережая «Спартак», который теперь с 49 очками идёт пятым.