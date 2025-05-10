Семак — о слухах вокруг «Зенита»: Причины две — зависть или деньги

Главный тренервысказался о слухах про нервную атмосферу в команде в нынешнем сезоне РПЛ.

«В СМИ информация промелькнула про какую-то нервозность в команде? Я думаю, что столько за мои семь лет здесь промелькало новостей, которые не имеют вообще никакой почвы…

Я думаю, что для чего-то это люди делают. А причины две: или зависть, или деньги. Поэтому ничего нового не скажу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что «сине-бело-голубые» обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ. После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 60-ю очками в активе.