Джуд Беллингем рискует пропустить старт нового сезона

Хавбек мадридского «Реала»планирует сделать операцию на плече, которое беспокоит его очень давно, сообщает Marca.

Пока английский хавбек не определился с точными сроками операции. В случае, если это произойдет до старта клубного чемпионата мира, то Беллингем восстановится к первым матчам сезона-2025/26. Если операция будет сделана после турнира, то возвращение полузащитника прогнозируется на сентябрь.

Болевые ощущения в плече Беллингем стал испытывать еще в конце 2023 года, но так и не стал прибегать к хирургическому вмешательству.

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В текущем сезоне англичанин сыграл 48 матчей за «Реал», забил 13 мячей и сделал 14 ассистов.