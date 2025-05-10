Джуд Беллингем рискует пропустить старт нового сезона

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
Пока английский хавбек не определился с точными сроками операции. В случае, если это произойдет до старта клубного чемпионата мира, то Беллингем восстановится к первым матчам сезона-2025/26. Если операция будет сделана после турнира, то возвращение полузащитника прогнозируется на сентябрь.
Болевые ощущения в плече Беллингем стал испытывать еще в конце 2023 года, но так и не стал прибегать к хирургическому вмешательству.
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В текущем сезоне англичанин сыграл 48 матчей за «Реал», забил 13 мячей и сделал 14 ассистов.