Романцев прокомментировал решение Шалимова возглавить «Факел»

Бывший тренер «Спартака»высказался о том, чторешил возглавить «Факел».

«Считаю решение Игоря правильным. Да, ситуация, когда тебя приглашают на роль "спасателя", не из простых. Но как бы все в ней ни складывалась, это закаляет тренера. По себе знаю, насколько она сложна и ответственна. И узнав об этом, пожелал ему удачи — стал болеть за "Факел" уже Игоря Шалимова, которому достались еще и потрясающие болельщики. Для них родная команда — это жизнь.

И даже если "Факелу" придется сделать шаг назад, не вижу в этом трагедии. Иногда такие удары судьбы только закаляют! Пример — история с покинувшим высшую лигу "Спартаком", после возвращения в которую он заново родился и пошел дальше чемпионской дорогой. Горжусь и счастлив, что прошел ее с замечательными партнерами, дорогими сердцу друзьями и мудрым Николаем Петровичем Старостиным», — сказал Романцев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Ранее «Факел» в 27-м туре РПЛ на своем поле отобрал очки у московского «Спартака» (0:0).